شكاوى من تأخر رسائل الغاز ..والسبب؟

شكاوى يومية حول توقف دور استلام أسطوانات الغاز لدى جميع الموزعين على ساحة المحافظة على حد سواء حيث أكد جميع الأهالي ممن تواصلوا مع «الوطن» إلى توقف دور الغاز منذ أكثر من 20 يوم وصولاً إلى الشهر عبر تطبيق «وين» مؤكدين تجاوز أعداد الأيام التي مضت على استلام اسطواناتهم إلى 70 إلى 75 يوماً.

بينما أشار البعض إلى مرور أكثر من 80 يوماً مع عجز الجميع عن الحصول على أسطوانة غاز بالسعر النظامي عبر تطبيق برنامج وين.



بدوره رئيس قسم الغاز في محروقات السويداء أسامة جنود أكد أن إرسال الرسائل الخاصة بالغاز من الشركة مرتبط بتحسن توريدات الغاز المنزلي اليومي إلى المحافظة موضحاً أنه كلما توافر الغاز تقوم الشركة بتوزيع الرسائل إلى المواطنين لاستلام الأسطوانات.

وأوضح أن الإشكالية حالياً بتأخير وصول الرسائل إلى الأهالي يعود إلى عدم وجود أسطوانات حديدية لتعبئتها رغم تحسن الكميات الواردة من الغاز السائل إلى المحافظة نسبياً والتي تؤمن تعبئة نحو 3500 أسطوانة يومياً، بينما الحاجة الفعلية يومياً ولتغطية حاجة الأهالي تزيد على 6500 أسطوانة يومياً بالحد الوسطي.



ولفت إلى أن عدد الأسطوانات الحديد الفارغة الجديدة التي تم تزويد الفرع بها من معامل حلب لم تتجاوز 500 أسطوانة على حين الحاجة الحقيقية للفرع ولتحقيق نوع من الاكتفاء تزيد على 6 آلاف أسطوانة

ورداً على اقتراح بعض الموزعين بمحاولة السعي لتأمين أسطوانات فارغة للفرع من الأهالي بالأمانة ليتسنى للفرع تعبئتها وتوزيعها بما يخفف من الضغط على الأهالي وفرع الشركة على حد سواء، أكد جنود استحالة هذا الإجراء لما سيسببه من إرباك بالعمل لجميع الموزعين فضلاً عن المتاهة التي يمكن أن يدخل بها الأهالي مع جميع الموزعين على ساحة المحافظة والذين يتجاوز عددهم الـ650 موزعاً.

وأوضح جنود أن ما يتعلق بشكاوى الأهالي حول وجود مياه في بعض أسطوانات الغاز عار عن الصحة لأنه يتم تعبئة الاسطوانات بالغاز السائل بعد ضغطه وتحويله إلى غاز، مؤكداً أنه لحسم الإشكالية فإن أي من المواطنين يكتشف وجود سائل في أسطوانته المستلمة عليه مباشرة مراجعة الفرع من دون تفريغها للاطلاع على حقيقة الإشكالية حيث تتم مباشرة تبديل الأسطوانة بأخرى.

وأكد جنود أنه في الأيام القليلة القادمة ستشهد انفراجا نسبيا بالمادة وسيتم تقليص دور الغاز من 70 يوماً إلى 55 يوماً تقريباً، موضحاً أن ما يتم توزيعه حالياً من المادة يعود إلى دور الأهالي من 20 كانون الأول إلى 30 من الشهر ذاته على أن يتم توزيع أدوار الأيام من بداية العام الحالي بالتتابع لاحقاً.

الوطن