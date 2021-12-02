10 ضحايا جراء اعتداء على حافلة موظفين بريف دير الزور

ذكرت الوكالة السورية للأنباء «سانا» أن 10 عمال من موظفي حقل الخراطة النفطي استشهدوا وأصيب عامل آخر «باعتداء إرهابي على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف ديرالزور الجنوبي الغربي».

وقال محافظ دير الزور فاضل نجار، إنه وأثناء عودة حافلة تقل عاملين في الحقل ׂاعترضتهم مجموعة إرهابية مسلحة، واعتدت عليهم ما أدى إلى استشهاد 10 وجرح مدني تم نقله إلى المستشفى».

وأضاف نجار أن هناك من لا يرغب بأجواء عودة الحياة الطبيعية بعد أن شهدت المحافظة عودة متسارعة لطالبي التسوية سواء في الميادين أو في مدينة دير الزور.

وأشار بشكل خاص إلى «وجود قاعدة للمحتل الأمريكي في قاعدة التنف»، ولذلك «فإن تلك القوات تسعى إلى تنشيط الخلايا الإرهابية لداع ش الموجودة في البادية».

وقبل أيام استشهد 7 جنود في الجيش السوري إثر انفجار عبوة ناسفة لدى تفكيكها في حي القصور في دير الزور .