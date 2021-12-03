تركيا تحفر خندقاً بطول 230 كم داخل سوريا

كشفت صحيفة «حرييت» التركية، أن الجيش التركي حفر خندقاً بطول 230 كيلومتراً على طريق الدولي «حلب - الحسكة» المعروف باسم «M4» لمنع ما وصفت أنقرة بـ «الهجمات التركية».

الصحيفة ذكرت أن الجيش التركي حفر الخندق بالتعاون مع عناصر «الجيش الوطني» الموالون لأنقرة داخل سوريا.

الخندق عمقه أربعة أمتار وبعرض أربعة أمتار، في منطقة عملية «نبع السلام» شمال شرقي سوريا، ويراقب الجنود الطريق على فترات متقطعة على طول الخندق.

وبحسب الصحيفة فإن الهدف من الخندق منع السيارات المفخخة و«الهجمات الإرهابية» وعمليات التسلل إلى مناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي، و«منع الإرهابين من عبور المنطقة».

يمتد الخندق، الذي يبدأ في ريف رأس العين الشرقي، على طول الطريق السريع «M4» المهم استراتيجياً، وعلى بعد حوالي 35 كيلومتراً من الحدود السورية - التركية، وينتهي في غرب تل أبيض.

ويستمر الخندق الذي تم حفره في موازاة الطريق السريع «M4» على طول خطي تل تمر وعين عيسى، الخاضعتين لسيطرة «قسد»، الواقعتين عند تقاطعين مهمين على الطريق.

وبحسب الصحيفة، بدأت تركيا تأمين حدودها في سوريا بحفر الخندق على بعد 35 كيلومتراً من الحدود، بعد قصف مركزي رأس العين وتل أبيض.

وكانت الرئاسة التركية قدمت، في 20 من تشرين الأول، مذكرة للبرلمان التركي، لتمديد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق لعامين آخرين، اعتباراً من 30 من تشرين الأول.