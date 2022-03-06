موسكو تمنع 15 سفينة تركيّة من عُبور بحر آزوف!

سلّطت الصحف المحلية التركية الضوء على أن روسيا منعت مرور 15-16 سفينة تركية، محملة بزيت عباد الشمس الخام، من بحر آزوف المتفرع من البحر الأسود في جزئه الشمالي ويتصل به عن طريق مضيق كيرتش ويطل على الشواطئ الأوكرانية من شماله وعلى روسيا من جهة الشرق وشبه جزيرة القرم من الغرب.

ووفقًا لما ذكره موقع «تي24» التركي، تنتظر 15-16 سفينة محملة بزيت عباد الشمس الخام، حيث لا يسمح لها بالخروح من ميناء روستوف على حدود بحر آزوف (إحدى النقاط الرئيسية في استيراد زيت عباد الشمس الخام)،

ومن المتوقع أن تعيش تركيا أزمة كبيرة إن لم يُسمح لهذه السفن بالمرور، وتأتي الخطوة الروسيّة المُفترضة تلك، بعد إغلاق أنقرة مضائقها البسفور والدردنيل أمام السفن الروسيّة.

رأي اليوم