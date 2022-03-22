إخلاء أبنية سكنية في حلب جراء تصدعات حديثة

أعلن مجلس مدينة حلب إخلاء خمسة مبانٍ سكنية في حي الصالحين بالمحافظة، إثر تصدعات حديثة خوفاً من انهيارها.

وأوضح مدير خدمات “باب النيرب”، أحمد السيد بكور، أن عدد العائلات التي أُخرجت من هذه المباني يصل إلى 27 عائلة.

وأضاف بكور أن تقرير “لجنة السلامة العامة” الأولي، بيّن ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المنطقة، وبسبب علو الأبنية والحمولات الزائدة، حدثت هبوطات تفاضلية في التربة، وتشقق وميلان الأبنية، على حد قوله.

وخلال الأسبوع الماضي، أزال عمال من مجلس مدينة حلب تسعة أبنية في أحياء الفردوس، والصالحين، والشيخ سعيد، وذلك ضمن حملة لهدم وإزالة أبنية سكنية في مدينة حلب.

ويقوم مجلس محافظة حلب باستمرار بهدم مخالفات بناء غير شرعية أو أبنية معرضة للانهيار، إذ أزال عمال المجلس بعد تقييم “لجنة السلامة العامة” عشرات الأبنية السكنية المهدمة والمتصدعة.

وأعلن نائب مجلس مدينة حلب، أحمد رحماني، في وقت سابق، وضع 11 لجنة سلامة فرعية لكل قطاع خدمي بهدف تقييم المنشآت، ووضع تقارير فنية شاملة لـ80% من المباني التي تشكّل خطورة، بهدف معالجتها سواء بالترميم أو الإخلاء.

وقال إن جميع هذه المناطق عشوائية، وتفتقر للأسس الهندسية المعتمدة وبالتالي تفتقد للسلامة العامة.

