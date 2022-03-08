وصول المئات من مسلحي داعش إلى أوكرانيا

كشفت مصادر لوكالة سبوتنيك الروسية عن وصول مئات الإرهابيين من التنظيمات الإرهابية الموجودة شمال سورية إلى أوكرانيا مروراً بأراضي تركيا وذلك للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وبحسب المصادر وصل نحو 450 إرهابي من جنسيات عربية وأجنبية إلى أوكرانيا من إدلب وريف حلب للمشاركة في القتال في أوكرانيا وذلك بعد أقل من 3 أيام فقط على مغادرتهم الأراضي السورية مروراً بالأراضي التركية.

وتبين أن معظم المجموعات الإرهابية القادمة إلى أوكرانيا من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وممن لديهم مشاكل مع متزعمي هذا التنظيم ومقابل اغراءات مادية كبيرة.

وصرح مصدر عسكري روسي السبت الماضي، أن عناصر من جهاز الأمن الأوكراني وضباطاً من مخابرات النظام التركي يعملون على تجنيد إرهابيين موجودين شمال سورية للقتال في صفوف القوات الأوكرانية.

في حين رصدت الاستخبارات الروسية مؤخراً ازدياد تدفق المرتزقة من عدة دول إلى أوكرانيا بينهم إرهابيون قاتلوا في سورية كما شهدت قاعدة التنف الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الأمريكي في سورية اعداد وتدريب إرهابيين تابعين لتنظيم “داعش” من أجل نقلهم إلى أوكرانيا واستخدامهم في الدونباس

المصدر: سبوتنيك