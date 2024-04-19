إيران تؤكّد إسقاط عدة مسيرات صغيرة

أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية، فجر اليوم الجمعة، عدة مسيرات صغيرة بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جداً في محافظة أصفهان وسط البلاد.



وفي التفاصيل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" بأنّ التصدي للمسيرات لم يتم بأنظمة دفاع صاروخية، بل بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جداً، ما أحدث أصوات انفجارات.

وقالت الوكالة إنّ الوضع في محافظة أصفهان ومنشآتها النووية آمن بالكامل، مؤكّدةً عدم حصول أي انفجارات في أي منشأة حساسة في مدينة تبريز شمال غربي البلاد.

وأكّدت الوكالة أنّه حتى الآن "لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو انفجارات واسعة النطاق تسببت بأي تهديدات جوية".

وبحسب مصادر إيرانية، فقد سمعت أصوات 3 انفجارات في مدينة أصفهان بعدما تصدت المضادات الأرضية لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب قاعدة عسكرية شمال غربي المدينة، مؤكّدةً عدم حصول أي هجوم صاروخي من خارج البلاد.

وبالتزامن مع ذلك، نقل التلفزيون الإيراني عن مصادر تأكيدهت عدم تعرّض أي منشأة نووية أو مراكز عسكرية في أصفهان لأي هجوم من خارج البلاد.

ونفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ما تردد عن اجتماع طارئ للمجلس، مؤكّدةً أنّ "لا حاجة لمثل هذا الاجتماع".

وصرّح القيادي في الجيش الإيراني بأصفهان، العميد ميهن دوست، بأنّ الأصوات التي سمعت شرقي المدينة "ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لهدف مشكوك فيه".

وأفاد القيادي في الجيش الإيراني بعدم تسجيل أي خسائر أو أضرار خلال تصدي الدفاعات الجوية للهدف في أصفهان.

إلى ذلك، أكّدت مصادر إيرانية للميادين أن "لا عدوان خارجياً على إيران"، موضحةً أنّ ما يجري تداوله "أكاذيب وحرب تضليلية مرتبكة".

وأضافت المصادر أنّ "الإعلام الأميركي المتواطئ والمشبوه يدير حرباً تضليلية بالوكالة عن الاحتلال الإسرائيلي".

و لا يعدو "ما شهدته إيران كونه فقاعة إعلامية لتضليل الرأي العام الإيراني والعالمي كما يبدو".



وتنفي"معلومات وتقارير رسمية وقوع أي تفجيرات أو استهدافات في أصفهان ومحيطها"، مؤكّداً أنّ "تقارير بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حادثة في هذه المنشآت غير صحيح".

وتظهر "المشاهد والمعلومات الواردة من أصفهان وغيرها من المدن الإيرانية سير الحياة بشكل طبيعي".