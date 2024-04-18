النواب الأمريكي يمرر قانون “الكبتاغون 2” لمعاقبة سوريا

مجلس النواب الأمريكي الأربعاء 18/4/2024 على مشروع قانون “الكبتاغون 2″، الذي يهدف إلى محاربة شبكات المخدرات في سوريا.

حصل المشروع على دعم كبير من الأحزاب الجمهورية والديمقراطية في المجلس، حيث صوت لصالحه 410 نواب مقابل 13 نائبًا فقط يعارضون تمرير القانون.

أكد فرينش هيل، السيناتور الجمهوري ورئيس مجموعة العمل المعنية بسوريا في الكونغرس الأمريكي، على أهمية هذا القانون.

وأوضح هيل أن الاستراتيجية التي بدأتها الحكومة الأمريكية لمكافحة إنتاج وتهريب الكبتاغون لا تزال في مراحلها الأولى، مشددًا على ضرورة ممارسة ضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وأوروبا لوقف انتشار هذا المخدر الخطير.

بعد موافقة مجلس النواب، سيتم إرسال القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

ومن الممكن أن يُطلب تعديلات جديدة على النص قبل الموافقة عليه نهائيًا، مما يعني عودته إلى مجلس النواب لإعادة التصويت عليه.

إذا مر القانون في مجلس الشيوخ، فسيُرفع إلى الرئيس للتوقيع عليه.

تم طرح مشروع القانون في يوليو 2023 برعاية من الأحزاب الجمهورية والديمقراطية، وقد أُجيزته لجنة العلاقات الخارجية في نوفمبر 2023 بالإجماع.

يهدف القانون إلى منح الحكومة الأمريكية سلطات جديدة لمحاسبة جميع المتورطين في تصنيع وتهريب الكبتاغون، وسيتعين على الإدارة الرئاسية أن تفكر في فرض عقوبات على عدة شخصيات متورطة في الكبتاغون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وكالات