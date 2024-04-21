انخفاض طفيف في أسعار الفروج وارتفاع لحم الغنم

تم تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الفروج في العاصمة السورية دمشق خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة من الارتفاعات المستمرة خلال شهر رمضان المبارك. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر بشكل كبير على المستويات القياسية للأسعار، وسط انخفاض كبير في القوة الشرائية للمواطن السوري، فيما واصلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها الغير المسبوق.

ووفقا لأسعار الفروج في دمشق، بلغ سعر كيلو الفروج 37 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 45 ألف ليرة، وكيلو الورده 46 ألف ليرة، والكستا 47 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 75 ألف ليرة، وسودة الفروج 63 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف وقد تكون بفوارق كبيرة بين منطقة وأخرى وحتى بين محل وآخر.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء ، ارتفع سعر كيلو هبرة الخروف إلى 280 ألف ليرة، وسعر الغنم المسوف 210 ألف ليرة، وسعر شرحات لحم الغنم 290 ألف ليرة، ولحم الخروف بعظم 200 ألف ليرة، فيما انخفض سعر هبرة العجل قليلا إلى 175 ألف ليرة، وسعر العجل المسوف 145 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 190 ألف ليرة، وعجل بعظم 150 ألف ليرة علما أن هذه الأسعار تختلف حسب المنطقة وبين المحافظات، ولا يوجد تسعيرة ثابتة.

بزنس2بزنس