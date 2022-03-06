١٤٦٢ أسرة تحقق أهم الأحلام التي تراود السوريين

بدأت المؤسسة العامة للإسكان اليوم جلسات تخصيص 1462 مسكناً في مشاريع السكن الشبابي والادخار السكني ومشروع سكن أساتذة الجامعة وذلك في فروعها في محافظات اللاذقية وحماة والسويداء ودير الزور.

ووفقا للمصدر موعد جلسات التخصيص لـ364 مسكناً شبابياً بمحافظة اللاذقية مشروع أتوستراد الثورة ولـ369 مسكناً شبابياً وادخاراً في حماة سيكون اعتباراً من اليوم ولغاية الـ15 من الشهر الجاري في كلا المحافظتين ولـ81 مسكناً شبابياً بالسويداء خلال يومي الـ6 والـ7 من آذار الجاري.

وأضاف البيان “وبالنسبة لتخصيص 648 مسكناً شبابياً ومشروع أساتذة جامعة في دير الزور فخلال الفترة الممتدة من اليوم ولغاية الـ27 من شهر آذار الحالي”.

وكانت المؤسسة العامة للإسكان أعلنت في الـ21 من الشهر المنصرم عن البدء بتخصيص 1462 مسكناً للمكتتبين في مشاريع السكن الشبابي والادخار السكني والبرنامج الحكومي للإسكان في 4 محافظات وجلسات التوزيع اعتباراً من الأحد الموافق الـ6 من آذار للعام الحالي.



سانا