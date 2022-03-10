في حمص.. ألقى قنبلة على عناصر الشرطة ثم انتحــر !

كشفت وزارة الداخلية السورية عن حادثة في حمص «بعدما وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بوجود شخص يعمل ضمن شبكات تهريب الأشخاص والخطف والسلب والسرقة بالريف الغربي لمحافظة حمص».

وأضافت الداخلية «على الفور تم إرسال دورية إلى المكان وإلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعى “يونس. ح” وبالتحقيق معه اعترف بانضمامه للشبكة المذكورة التي يترأسها المدعو “حيدر . خ” وبحوزتهم أسلحـة حربية متنوعة ويقومون بتجميع الأشخاص الذين يودون مغادرة القطر بطريقة غير مشروعة واحتجازهم ضمن منزلين في قرية خربة الحمام ويقومون بابتزازهم وتصويرهم والتواصل مع ذويهم للحصول على مبالغ مالية لقاء تركهم».

وتابعت «تم تشكيل دوريات من فرع الأمن الجنائي وفرع مكافحة المخدرات ووحدة حفظ الأمن والنظام ووحدة المهام الخاصة وتم مداهـمة أوكار المذكورين، فأقدم متزعم العصابة على إلقاء القـ.ـنبلـ.ـة لمحاولة منع إلقاء القبض وإطلاق النار بشكل كثيف على الدوريات مما أدى لإصابة ثلاثة ضباط وأربعة عناصر ثم قام بإطلاق النار على نفسه وفارق الحياة، وبتحري الغرفة التي كان يتحصن بها عثر فيها على بندقية حربية وقنابل وعدة مخازن مملؤة بالذخيرة».

وأردفت «بتدقيق وضع المقبوض عليه (يونس .ح) تبين أنه مطلوب لقسم شرطة البياضة بجرائم تهجم وسب وشتم وقيادة دراجة بطريقة رعناء، وبحقه /7/ أسبقيات بجرائم (سرقة وتحرش وهروب من مركز رعاية الأحداث)، وبتدقيق وضع متزعم المجموعة المدعو (حيدر .خ) تبين أنه يوجد بحقه /17/ طلب بجرائم (خطف وسلب وسرقة وترهيب الأهالي وإطلاق النار وممانعة الدوريات وتعاطي المخدرات وتزوير عملة)».

وختمت «تم مصادرة الأسلحة والذخيرة، ومازالت التحقيقات مستمرة حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية».