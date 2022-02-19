وفاة طفلة على يد زوج والدتها في حمص

توفيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات جراء تعرضها للتعذيب والتعنيف والضرب المبرح على يد زوج والدتها.

وأوضح مصدر خاص أنه “تم إلقاء القبض على الأم وزوجها، والبدء بالتحقيقات اللازمة، ونقلت الطفلة إلى مشفى الباسل بحي الزهراء لعلاجها قبل الإعلان عن وفاتها في وقت لاحق”.

وقال الطبيب الشرعي سميح عودة أنه “تبين من خلال الكشف على جثة الطفلة أن سبب الوفاة ناجم عن النزف الدماغي إثر تعرض الرأس لرض قوي، حيث تعرضت الجمجمة للكسر، إضافة لكسور مختلفة في عظام الترقوة والمرفق وحروق ناتجة عن أعقاب السجائر”.

وأضاف الطبيب عودة” كما تعرضت الطفلة لعدد كبير من الكدمات على مختلف أنحاء جسمها وقدميها نتيجة التعنيف الكبير، حيث تبين إصابة الطفلة بالتهابات ونزيف في أصابع قدميها نتيجة شدة الضرب الذي تعرضت له”.

من جانبه، أشار المصدر الخاص إلى أن” زوج الأم من أصحاب السوابق، وصدرت بحقة إذاعات بحث سابقة ومتزوج من أم الطفلة دون تثبيت ذلك رسمياً، ولديه طفل رضيع من زوجة أخرى، وبقي حالياً مع الأم في قسم الشرطة”.

يشار إلى أن محافظة حمص شهدت العثور على عدد من الأطفال المتروكين في أبنية سكنية وكان أهاليهم تخلوا عنهم في وقت سابق، حيث عُثر بداية العام الجاري على طفل رضيع مصاب بمرض دماغي في حي الخضر، إضافة لحالات مماثلة حصلت في محافظات دمشق واللاذقية وحماة.

تلفزيون الخبر