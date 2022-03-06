طفلة البئر: البنت و امها و شقيقتها اشتركن بالجريمة

كشف قسم شرطة البياضة في حمص ملابسات حادثة رمي طفلة في بئر.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تفاصيل القاء القبض على الفاعلين وقالت: "بعد ورود أخبار لقسم شرطة البياضة في حمص بوجود طفل حديث الولادة ضمن بئر وقيام القسم بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني باستخراجه من البئر، حيث تبين أنها طفلة عمرها أربعة أيام (وضعت لاحقاً ضمن الحاضنة بمشفى الباسل).

وبحسب البيان: "من خلال البحث وجمع المعلومات توصل قسم الشرطة لمعرفة هوية والدة الطفلة وهي المدعوة ( ز. ش ) والتي قامت بإجراء عملية ولادة قيصرية في إحدى المشافي وكان برفقتها والدتها وشقيقتها، فتم إلقاء القبض عليهن وبالتحقيق معهن اعترفن بالاتفاق فيما بينهن على التخلص من الطفلة لأنها نتيجة علاقة غير شرعية بين والدتها والمدعو ( ا. ش )،حيث قامت جدتها برميها في البئر خوفاً من الفضيحة، وبالمتابعة أُلقي القبض على المذكور، واعترف بما نسب إليه.

واشار البيان الى اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.