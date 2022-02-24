طالب ثانوية سوري يصمم جهازاً لتوليد الطاقة الكهربائية من النباتات

تمكن الطالب فايز اسماعيل من الصف الثالث الثانوي بمدرسة أسامة محمد محمد بريف دمشق من تصمم جهاز لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال النبات بالاستفادة من عملية التركيب الضوئي.

وشرح الطالب اسماعيل الحاصل على المرتبة الثانية في الأولمبياد العلمي في الفيزياء الكمية، آلية عمل الجهاز حيث يفرز النبات من خلال عملية التركيب الضوئي أملاح تختزن بذاتها وبالتراب والجذور، وبذلك يتم وصل دبوسين سالب وموجب بالجذور، ثم يتم التمديد عن طريق الدارة المكونة من مكثفات ووشيعة ودارات متكاملة إلى المستهلكة، وكلما زادت عدد المساحات المزروعة زادت عدد المستهلكات.

وبحسب صفحة وزارة التربية في "فيسبوك" استقبل وزير التربية دارم طباع الطالب فايز اسماعيل ومدير تربية ريف دمشق ماهر فرج ومديرة مدرسته راما محمود اليوم.

وأشار الوزير لاهتمام الوزارة بتشجيع الطلاب المبدعين، وأهمية تحويل الأفكار لتطبيقات عملية تعود بالنفع على المجتمع، مشيراً لإمكانية تنفيذ تجربة على نطاق أوسع ودراسة مدى استمرارها وفي حال نجاحها يمكن تعميمها.

يذكر أن الطالب فايز اسماعيل بين أنه عمل على جهاز لمساعدة المعاقين الذين يعانون من نسبة شلل ٤٠ بالمئة على تحريك أطرافهم العلوية والسفلية عن طريق الكهرومغناطيسية، ويعمل على تصميم عدة أجهزة أخرى معتمداً على الفيزياء الكمية.