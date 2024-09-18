العالم على موعد مع خسوف القمر الأخير هذا العام

صرّح نائب رئيس الجمعية الفلكية السورية، عبد العزيز سنوبر، أن الأرض ستشهد يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 خسوفاً جزئياً للقمر. وسيكون مرئياً في مناطق شمال وجنوب غرب آسيا، أوروبا، أفريقيا، الأمريكيتين، القطب الشمالي، القارة القطبية الجنوبية، إضافة إلى المحيطات الهندي، الأطلسي، والهادئ.

هذا الخسوف يعد الثاني والأخير لعام 2024. ومن المتوقع أن يكون مشاهداً في سوريا والدول العربية. يبدأ خسوف شبه الظل للقمر في تمام الساعة 03:41 فجراً بتوقيت دمشق (00:41 بتوقيت غرينتش)، ويلي ذلك بدء الخسوف الجزئي عند الساعة 05:12 بتوقيت دمشق. يصل الخسوف الجزئي إلى ذروته عند الساعة 05:44، حيث يُغطى 8.5% من قطر القمر بظل الأرض. ينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة 06:15 بتوقيت دمشق (03:15 بتوقيت غرينتش)، بينما تنتهي مرحلة خسوف شبه الظل عند الساعة 07:47 بتوقيت دمشق (04:47 بتوقيت غرينتش).

المدة الكاملة لجميع مراحل الخسوف تبلغ 4 ساعات و6 دقائق، في حين أن الخسوف الجزئي يستمر لمدة ساعة و3 دقائق فقط. تحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر في طور البدر، حيث تكون الشمس والأرض والقمر في استقامة واحدة، فتُلقي الأرض بظلها على القمر.

صاحبة الجلالة