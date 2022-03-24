القبض على مطلوبين بجرائم قتل و سارقين و مروجي ومتعاطي مخدرات

تمكن مركز الأمن الجنائي في منطقة الغاب بحماة من إلقاء القبض على شخص مطلوب بجرائم قـ.تل وخـ.طف وسرقة وهو المدعو (حسام . م) ضبط بحوزته مسدس حربي وحجزت سيارته نوع (بيك آب)، وبتدقيق وضعه تبين وجود عدة طلبات بحقه بجرائم (تشكيل عصابة قتل وخـ.طف وسلب وطلب فدية مالية _ شراء سيارة مسلوبة _ شبكة دعـارة _ بيع فتاة _ إطلاق نار وممانعة الدوريات الأمنية ما أدى لاستشهاد عناصر) والعديد من جرائم الخـ.طف والسلب، وبتحري المزرعة العائدة له عثر فيها على ( دراجتين ناريتين _ بندقيتي صيد اتوماتيك بومبكشن _ بندقية ضغط _ جهازي جوال _ جعبتين كتان _ جهازي تيترا سلكس _ خمس خوذ عسكرية _ مخازن لبندقية حربية ومسدس حربي _ طلقات من عيارات مختلفة _ خمس بطاريات نوع جيل كبيرة _ جهاز لاسلكي نوع جي بي _ هوية وبطاقات حمل سلاح ومهمات بأسماء مختلفة) تم مصادرتها أصولاً، وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بالطلبات المذكورة.تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

*مركز شرطة منين يلقي القبض على شخصين امتهنا سرقة المنازل ويسترد المسروقات

ادعى عدد من المواطنين في الفترة الأخيرة إلى مركز شرطة منين بالتل بإقدام مجهولين على سرقة منازلهم وبالمتابعة والمراقبة على مدى عدة أيام تم إلقاء القبض على السارق أثناء محاولته سرقة أحد المنازل وتبين أنه يدعى (عبد القادر. خ) حيث تم إحضاره إلى مركز الناحية وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة تسعة منازل في بلدة منين بالاشتراك مع شريكه المدعو (ابراهيم . ع) كما اعترف بإقدامه على سرقة خمسة منازل في منطقة التل (حرنة).

تم إلقاء القبض على شريكه المدعو (ابراهيم)، وبالتوسع بالتحقيق معهما اعترفا أنهما يقومان بمراقبة المنازل وحين التأكد من خلوها يقومان بوقت مبكر بالدخول إلى المنازل وسرقتها، وبدلالتهم تم استرداد عدد من أسطوانات الغاز المنزلية و سبعة ألواح طاقة شمسية جديدة و مولدة كهربائية وحوالي مائة لتر من مادة المازوت وأثاث منازل وبعض الأدوات النحاسية، كما اعترفا بتصريف جزء من المسروقات وببيان سجلاتهما العدلية تبين وجود إذاعات بحث بحقهما.

التحقيقات مازالت مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.

*فرع مكافحة المخدرات في دمشق يلقي القبض على مروج مخدرات ويصادر ( 11 ) كغ من مادة الحشيش المخدر

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود مروج مخدرات لديه مواد مخدرة مخبأة في منزله يقوم بترويجها.وبعد التحري وتقصي المعلومات تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على المذكور وبتحري منزله أصولاً عثر فيه على كمية / 11/ كغ أحد عشر كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها.تم مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية.