تعرف على نظام “ثاد” الصاروخي الذي ارستله أمريكا إلى إسرائيل؟

قرار الولايات المتحدة بنشر نظام الدفاع الصاروخي “ثاد” في إسرائيل، بعد الهجوم الإيراني الأخير، أثار تساؤلات حول دور هذا النظام وما يمكن أن يضيفه للدفاعات الإسرائيلية المتقدمة.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بات رايدر، أعلن أن وزير الدفاع لويد أوستن، بناءً على توجيهات الرئيس جو بايدن، وافق على إرسال بطارية صواريخ “ثاد” مع الطاقم العسكري الأميركي إلى إسرائيل لتعزيز الدفاعات الجوية بعد الهجمات الإيرانية في 13 أبريل والأول من أكتوبر.

نظام “ثاد” هو منظومة دفاعية متطورة صممت لإسقاط الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى في الارتفاعات العالية.

وتعتبر شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية المصنع لهذا النظام، الذي يتميز بقدرته على اعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي.

ويحتاج تشغيل بطارية “ثاد” إلى حوالي 100 جندي، وتضم 6 منصات إطلاق محمولة على شاحنات، وكل منصة تحمل 8 صواريخ اعتراضية وراداراً قوياً للكشف عن التهديدات.

النظام يضيف طبقة جديدة للدفاعات الإسرائيلية، التي تتعامل بالفعل مع تهديدات صاروخية معقدة.

وفقاً للخبير في شؤون الصواريخ، فابيان هينز، فإن “ثاد” يتميز بقدرته على اعتراض الصواريخ الباليستية من إيران واليمن، فضلاً عن الصواريخ قصيرة المدى التي قد تطلقها جماعة حزب الله من لبنان

هذا النظام يعزز قدرة إسرائيل على التصدي لهجمات متعددة، خصوصاً تلك التي تتضمن إطلاق وابل من الصواريخ بهدف التغلب على الدفاعات.

كما أكد خبير التكنولوجيا العسكرية يهوشا كاليسكي أن النظام سيساهم بشكل فعال في اعتراض الحطام الناتج عن إسقاط الصواريخ الأخرى قبل أن تصل إلى الأرض، مما يقلل من خطر إلحاق أضرار بالبنية التحتية أو إصابات مدنية.

مكونات نظام “ثاد”

يتكون نظام “ثاد” من خمسة مكونات رئيسية هي: الصواريخ الاعتراضية، قاذفات، رادار متطور، وحدة تحكم في الحرائق، ومعدات دعم لوجستي. الرادار المتقدم يمكنه اكتشاف الصواريخ القادمة من مسافات بعيدة، مما يمنح النظام ميزة هامة في التحذير المبكر.

وبفضل قدرته على استخدام الطاقة الحركية بدلاً من الرؤوس الحربية المتفجرة، يقلل النظام من خطر انفجار نووي عند التصدي لصواريخ باليستية.

نجاح النظام وتكلفته

نظام “ثاد” حقق نجاحاً ملحوظاً في الاختبارات، حيث سجل معدل اعتراض 100% بعد تنفيذ 16 اعتراضاً ناجحاً. تكلفته تبلغ حوالي مليار دولار، ويُعد واحداً من الأنظمة الدفاعية الأكثر تطوراً في العالم.

نشر هذا النظام في إسرائيل يعكس التزام واشنطن بتقديم دعم دفاعي غير مشروط لحليفها، ويوفر لإسرائيل طبقة إضافية من الحماية في مواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة.

وكالات