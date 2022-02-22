تسوية أوضاع 35 ألف شخص في دير الزور ونحو 4000 شخص بالرقة

22-02-2022

تسوية أوضاع 35 ألف شخص في دير الزور ونحو 4000 شخص بالرقة

تواصلت اليوم عملية التسوية في مركزي صالة العامل بمدينة دير الزور بلدة السبخة بريف الرقة الشرقي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتكريس الاستقرار في المناطق المحررة من الإرهاب.

ووصل عدد الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم في دير الزور منذ انطلاق عملية التسوية في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي إلى 35 ألف شخص.

 وذكر مراسل سانا أن عدد من تم تسوية أوضاعهم وصل إلى نحو 4000 شخص من المشمولين بعملية التسوية.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية في محافظتي دير الزور والرقة لإتاحة الفرصة أمام جميع المطلوبين لتسوية أوضاعهم والعودة إلى حضن الوطن.

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