الأهالي يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي  في ريف القامشلي

15-01-2022

الأهالي يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي  في ريف القامشلي

منع أهالي قرية صالحية حرب بريف القامشلي بمساندة حاجز للجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي من دخول القرية وطردوه من المنطقة.

وحاول رتل لقوات الاحتلال الأمريكي المرور عبر قرية صالحية حرب في منطقة القامشلي فقام أهلي القرية وبمساندة عناصر حاجز للجيش بمنعه وأجبروه على مغادرة المنطقة”.

وفي الثامن من الشهر الجاري قام حاجز للجيش بطرد رتل من 4 آليات عسكرية لقوات الاحتلال الامريكي حاول دخول قرية قبور الغراجنة شمال بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

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