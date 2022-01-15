الأهالي يطردون رتلاً للاحتلال الأمريكي  في ريف القامشلي

لن تنجح حملة حماية المرأة من العنف الأسري (لاتسكتي) إذا لم تتبناها وزارة الأوقاف وأئمة المساجد، ذلك أن بقايا التمييز ضد المرأة في المجتمع السوري هي إرث سلفي ينتشر بين الأسر المتعصبة دينيا وليس بين الأسر العلمانية، حيث استكمل العلمانيون رسالتهم ضمن قطاعاتهم التي تحترم حقوق المرأة وتدافع عنها .. إن فقه الواقع يفترض بوزارة الأوقاف أن تقوم بدور شجاع في توعية جمهورها حول بقايا ثقافة التمييز العنصري بين بعض شرائح المجتمع السوري، إذ لم نسمع يوما واعظا يتحدث في خطبة الجمعة أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تملأ الأثير عن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات أو عن قدسية الدستور والمواطنة !؟