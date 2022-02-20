الجيش يعترض رتـلاً للاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة

اعترض حاجز للجيش العربي السوري ومجموعة من الأهالي رتـلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكية في قرية المجيبرة بريف الحسكة الشرقي، اليوم السبت، ومنعه من العبور وأجبره على العودة.

وبحسب وكالة "سانا" فإن أهالي قرية تل الذهب جنوب القامشلي و بمساندة حاجز للجيش العربي السوري تصدوا لرتل آليات عسـكرية للاحـتلال الأمريكي حاول المرور عبر القرية وطردوه من المنطقة".

ونقلت عن مصادر محلية من القرية قولها إن "رتلاً مؤلفاُ من 4 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة لمليشيا "قسد" حاولت المرور عبر القرية فتصدى له الأهالي الذين تجمعوا عند حاجز للجيش وتقدموا باتجاه الرتل وطردوه من المنطقة".