الجيش يعترض رتـلاً للاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة

20-02-2022

الجيش يعترض رتـلاً للاحتلال الأمريكي في ريف الحسكة

اعترض حاجز للجيش العربي السوري ومجموعة من الأهالي رتـلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكية في قرية المجيبرة بريف الحسكة الشرقي، اليوم السبت، ومنعه من  العبور وأجبره على العودة.

وبحسب وكالة  "سانا" فإن أهالي قرية تل الذهب جنوب القامشلي و بمساندة حاجز للجيش العربي السوري تصدوا لرتل آليات عسـكرية للاحـتلال الأمريكي حاول المرور عبر القرية وطردوه من المنطقة".

ونقلت عن مصادر محلية من القرية قولها إن "رتلاً مؤلفاُ من 4 مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة لمليشيا  "قسد" حاولت المرور عبر القرية فتصدى له الأهالي الذين تجمعوا عند حاجز  للجيش وتقدموا باتجاه الرتل وطردوه من المنطقة".

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...