القوات الروسية تجولت في مناطق تسيطر عليها أمريكا بسوريا

كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن دورية من الشرطة العسكرية الروسية العاملة في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، تجولت أمس السبت، في مناطق يسيطر عليها الجيش الأمريكي.

وتتألف الدورية من 3 مدرعات، وتجولت في بلدة “عين ديوار”، على المثلث الحدودي بين سوريا وتركيا والعراق.

وتابعت إن «الدورية جابت بلدة عين ديوار بريف مدينة المالكية أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة، وتفقدت المواقع التي تعرضت للقصف التركي قبل أيام والتقت مجموعة من المدنيين».

وتقول الوكالة إن «بلدة عين ديوار تعرضت للمرة الثانية للقصف التركي يوم الأربعاء الفائت بعدة قذائف، ما ألحق أضراراً بمنازل المدنيين وعددها 3 منازل».

وقال السكان للوكالة الروسية أن «الجيش التركي قصف أيضاً مواقع لتنظيم قسد في قرى الكنانة، ومزرعة الشاطئ، وقسروك الحدودية، والتابعة لمنطقة المالكية، بقذائف الهاون والطائرات المسيرة والحربية، ما أدى لوقوع 4 قتلى في صفوف التنظيم، مع تدمير العديد من منازل الأهالي وممتلكاتهم».

وبين أن «القوات الأمريكية كانت متواجدة في المنطقة قبل 3 أيام من القصف، ومنذ ذلك الوقت لم تأتِ أي دورية أمريكية إليها».

وكان قائد “قسد” حمل التحالف مسؤولية أي تصعيد يقوم به الجيش التركي في مناطق نفوذ أمريكا بسوريا.

من جانبها، تؤكد وزارة الدفاع التركية أنها تقصف مواقع قيادات عسكرية من “حزب العمال الكردستاني” (PKK) و”قسد”.

وتتواجد الشرطة العسكرية الروسية في الحسكة عبر قاعدة عسكرية لها في مطار القامشلي الدولي.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، قال إن تركيا نفذت عملية جوية عسكرية “مؤثرة للغاية” مؤخراً أُطلق عليها “نسر الشتاء” ضد حزب “العمال الكردستاني” (PKK)، و”وحدات حماية الشعب” (YPG) في شمالي العراق وسوريا.