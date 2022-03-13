الكيمر أكلة شعبية يصل سعر الكيلو الواحد إلى 30 ألف ليرة سورية

كثيراً ما نسمع كلمة “كيمر” وتلفظ بالكاف ” كيمر”، أو بالقاف “قيمر”، وهي من الأكلات التي تنتشر في منطقة الجزيرة السورية، وبخاصة في مدينة القامشلي بريف الحسكة، وتحظى بشعبية كبيرة، ولها سوق خاص بها ومحال مخصصة لتقديم “الكيمر”، ويعرف بسوق “الكيمر” أو سوق العسل، وهي تستخرج من مشتقات ألبان الجاموس بعملية خاصة، وتشهد انتشاراً واسعاً خلال فصل الشتاء، وسعرها مرتفع ويصل سعر الكيلو الواحد حتى ثلاثين ألف ليرة سورية، وهذه الأكلة كذلك موجودة في العراق، وبعضهم يحضرها إما من الحليب الدهني الغني للأبقار، أو لبن الجاموس .



وأكلة “الكيمر” يفضلها الكثير على وجبة الإفطار بحيث تقدم مع العسل، ويبدأ تقديمها من الساعة السادسة صباحاً .

وأول ما يتبادر لذهن الزائر إلى مدينة القامشلي زيارة سوق الكيمر ليحظى بصحن من هذه الأكلة .



أما طريقة صناعة “الكيمر” فيتم بتسخين حليب الجاموس حتى درجة الغليان، ومن ثم يوضع في إناء كبير ويغطى بمادة مصنوعة من الصفصاف من المساء وحتى الصباح، وفي الصباح يتم تقطيع الطبقة المتشكلة على سطح الإناء، وبعدها يتم وضع قطع من الثلج داخل الحليب الموجود ضمن الإناء، ويترك لدقائق عدة ليتكثف مكون “الكيمر” لتصبح الأكلة جاهزة للتقديم بعد إضافة العسل لها .