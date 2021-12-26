روسيا تجري تدريبات في مطار القامشلي 

أجرى سلاح الجو الروسي تدريبات شمال وشرق سوريا، انطلاقاً من مطار القامشلي، بمشاركة مقاتلات وقاذفات ومروحيات، وطائرة إنذار مبكر، وفق مصادر إعلامية روسية.

وتشارك في التدريبات، 4 مقاتلات "سو-35"، و6 قاذفات "سو-34"، و8 مقاتلات "مي-8"، و4 مروحيات "كا -52"، بالإضافة إلى طائرة الإنذار المبكر "اي_50 يو"

ولفتت المصادر إلى أن القوات الروسية نقلت منظومات حرب إلكترونية إلى مطار القامشلي عبر طائرات النقل العسكري الروسية"أي إل -76"، وأوضحت أن التدريبات تهدف إلى دعم القوات البرية للجيش السوري، والتدرب على تنفيذ غارات جوية ضد عدو محتمل.

وكانت القوات الجوية الروسية، أجرت مناورات جوية نهاية الشهر العاشر الماضي، انطلقت من مطار القامشلي في محافظة الحسكة، وامتدت على الشريط الحدودي التركي، شاركت فيها طائرات حربية ومروحية، واقتصرت على الاستعراض الجوي فوق المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا.