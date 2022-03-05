استهداف أكثر من ٢٥٠ ألف طفل في حملة لقاح شلل الأطفال بالحسكة

أكد مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف أنه سيتم البدء اعتباراً من يوم الأحد المقبل بتنفيذ الحملة الوطنية للقاح شلل الأطفال من عمر يوم ولغاية سن الخمس سنوات.

وأوضح خلف، أن حملة اللقاح التي ستنطلق اعتباراً من يوم بعد غد الأحد ستستمر لغاية يوم الخميس المقبل العاشر من شهر آذار الجاري، لافتاً إلى أن الحملة ستستهدف ٢٤٠ ألف طفل من أطفال المحافظة، إضافة إلى ١٢٢٦٠ طفلاً من الأطفال المتواجدين في مراكز الإيواء بالمخيمات.

وأشار مدير الصحة إلى أن حملة اللقاح ستُخدّم من خلال ٤٣ مركزاً صحياً على مستوى المحافظة، وسيشارك فيها أيضاً ٦٠ فريقاً جوالاً ومن خلال ٦٤٧ مشاركاً فيها وسيتولى جميعهم عملية الإشراف والإمداد وإعطاء جرعة اللقاح للأطفال المستهدفين.

الوطن