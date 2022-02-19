19-02-2022
فوز قاسيون و الاتحاد على الساحل و بردى في سلة السيدات
Image
اختتمت مساء اليوم الجمعة مباريات الأسبوع الثاني من إياب سلةالسيدات بخمسة لقاءات جاءت نتائجها منطقية.
حيث لم تجد سيدات الوحدة صعوبة في تجاوز محطة ضيفاتهن سيدات محردة وتغلبن عليهن بفارق كبير من النقاط وصل إلى ٢١ نقطة وبواقع ٦٨-٤٧.
وفي صالة الفيحاء منيت سيدات بردى بخسارة قاسية أمام ضيفاتهن سيدات نادي الاتحاد بواقع ٥٥-٣٤.
وشهدت صالة مدينة طرطوس لقاء قمة جمع الساحل وضيفه قاسيون وقدم الفريقان أداء جيداً وخاصة قاسيون المتصدر والساعي للتمسك بالصدارة وتمكن من حسم نقاط الفوز ٥٣-٥٠.
ولم تجد سيدات نادي الثورة صعوبة في تجاوز محطة مستضيفاتهن سيدات محردة وتغلبن عليهن بفارق كبير من النقاط وصل إلى ٢٧ نقطة وبواقع ٦٤-٣٧.
وفي اللاذقية عادت سيدات تشرين إلى توازنهن بعد خسارتهن الأخيرة أمام الثورة وحققن فوزاً غالياً على مثيلاتهن سيدات نادي الجلاء بنتيجة ٦٣-٤٧.
إضافة تعليق جديد