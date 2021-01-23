دمشق تعدّل رسوم البدلات للسيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل بالسومرية

عدّلت محافظة دمشق رسوم تسجيل البدلات المالية للسيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي بالسومرية.





وأوضحت المحافظة أن رسم تسجيل للمرة الأولى يستوفى لصالح صندوق المحافظة بالنسبة للسيارات العامة ذات لوحات مرور لبنانية أو أردنية 100 ألف ليرة بدلاً من 50 ألفاً ويستوفى مبلغ 150 ألف ليرة بدلاً من 75 ألفاً عن السيارات اللبنانية والأردنية المنقطعة عن العمل أكثر من سنتين في حال عودتها للتسجيل من جديد لدى مركز السومرية، بالإضافة إلى رسوم بدل الخدمة مع الغرامات المتراكمة على تلك السيارات عن سنوات الانقطاع.





وبينت المحافظة أن غرامة مالية تفرض عن كل سفرة مخالفة ومقدارها 20 ألف ليرة لصالح صندوق محافظة دمشق عند مغادرة أي مركبة مسجلة أصولاً لدى مراكز انطلاق لبنان والأردن إلى خارج القطر من دون الرجوع إلى المراكز أو المكاتب الحدودية التابعة له من أجل تنظيم اللوائح الاسمية.



كما عدلت المحافظة المادتين الأولى والثانية من قرار مجلس المحافظة رقم 65 لعام 1992 المعدل بالقرار رقم 101 لعام 2017 والمتعلق ببدل الخدمة الشهري لسيارات الركوب العامة العاملة في مراكز الانطلاق التابعة لمحافظة دمشق وإلى بقية المحافظات بحيث يصبح بدل الخدمة الشهري لباص البولمان في كل من محافظات: الرقة واللاذقية الحسكة وحلب ودير الزور بستة آلاف ليرة بدلاً من أربعة آلاف، و4500 ليرة للميكرو باص بدلاً من 3000 ليرة، و4000 ليرة بدلاً من 2750 ليرة للباص العادي



وكما أصبح بل الخدمة الشهرية في محافظات طرطوس وحمص وحماة وإدلب بخمسة آلاف ليرة للبولمان،وفي محافظات درعا والسويداء بأربعة آلاف ليرة بدلاً من 2750 ليرة وفي القنيطرة وريف دمشق 3500 ليرة بدلاً من 2250 ليرة



وفي حين حددت بدل الخدمة للميكرو باص 4000 ليرة لكل من محافظات طرطوس حمص وحماة وإدلب 3500 ليرة في محافظتي درعا والسويداء و2500 ليرة في محافظتي القنيطرة وريف دمشق كما حددت الغرامة المالية للمركبات المخالفة في جميع مراكز الانطلاق وللمركبات التي تقوم بأخذ الركاب من خارج المراكز بـ15 ألف ليرة للبولمانات ذات السعة 40 راكباً فما فوق والفانات الخاصة والعامة و10 آلاف ليرة لبقية الآليات.