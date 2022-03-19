قلق ألماني بسبب إمدادات الغاز للشتاء المقبل

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم السبت، أن بلاده التي تعتمد بشدة على روسيا لإمدادها بالغاز، قد تعاني نقصا في الشتاء المقبل.



وقال هابيك في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" إن "التزود بالغاز ليس مضمونا تماما بعد".

وحذر من أنه "إذا لم نحصل على مزيد من الغاز للشتاء المقبل وإذا قطعت الإمدادات من روسيا، فلن يكون لدينا ما يكفي من الغاز لتدفئة جميع المنازل وتشغيل جميع الصناعات".

وأضاف: أن "حكومة أكبر اقتصاد في أوروبا تستعد لهذا الاحتمال الذي نأمل تجنبه".

وشدد الوزير الألماني في مقابلة مع تلفزيون "أ ار دي" الرسمي، بوقت سابق على الضرورة الملحة لـ "ضمان الإمدادات قبل المضي قدما في وقف الواردات الروسية"، معترفا بأن "البعد الأخلاقي في تجارة المحروقات غير موجود".

ويتوجه الوزير الألماني السبت إلى قطر إحدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال، و"تنوي الدول الأوروبية الاعتماد عليها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي"، ثم من المقرر أن يزور هابيك الإمارات، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

ويعتبر الوضع حساسا بشكل خاص بالنسبة لألمانيا، حيث نصف واردات الغاز من روسيا.

وواجهت برلين انتقادات جراء معارضتها حظرا فوريا للمحروقات الروسية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واعتبرت الحكومة أن من شأن المقاطعة أن "تزعزع استقرار الاقتصاد الألماني والمجتمع بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة وخطر النقص".

المصدر: "أسوشيتد برس"