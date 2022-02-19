حل المشكلات التقنية المتعلقة بالتصدير من سورية إلى مصر

أكد رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف الزراعة “رضوان ضاهر” لـ “شام تايمز” أن عمليات التصدير من سورية إلى مصر أصبحت أكثر سهولة بعد حل المشكلات التقنية نتيجة متابعة المسؤولين السوريين مع المصريين، موضحاً أن هذه الصعوبات تتعلق بإرسال مستندات للبضائع عن طريق منصة إلكترونية قبل عملية التصدير.

وأضاف “ضاهر” أنه يتم حالياً تصدير “التفاح” من سورية إلى مصر، وبلغ عدد البرادات المصدرة يومياً 5 برادات، فيما يتم تصدير المنتجات حسب مواسم الخضار والفواكه من كرز ولوز أخضر.

وفي 13 شباط الماضي، أكد “ضاهر” أنه توجد معوقات حول تصدير الخضار والفواكه من سورية إلى الأردن وهي رسوم الترانزيت العالية على السيارات السورية، لافتاً إلى أن نسبة الرسوم تصل إلى ما يقارب 2000 دولار.

شام تايمز