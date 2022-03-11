ديبلوماسيّ إسرائيليّ: تركيا أفضل خيار لنقل غاز تل أبيب إلى أوروبا

اعتبر سفير تل أبيب السابق لدى الأردن والاتحاد الأوروبي، أوديد إران، أن تركيا تُعدّ أفضل خيار لنقل الغاز من تل أبيب إلى أوروبا، كاشفاً أن لقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أمس، قد يُسفر عن تفعيل هذا الخيار.

ولفت إران إلى أن بعض الخلافات بين تركيا وإسرائيل أدّت لتعطيل ذلك الخيار في السابق، ما دفع بالجانب الإسرائيلي للبحث عن بدائل.

وأوضح أن تركيا أنسب خيار لنقل الغاز من منطقة شرقي المتوسط إلى أوروبا، مضيفاً أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو، أعادت وضع الخيار التركي في المقدمة.

كما لفت إلى وجود بعض الصعوبات السياسية والاقتصادية على نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا.