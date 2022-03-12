إسرائيل تنفي دعوتها أوكرانيا لقبول شروط روسيا

نفت إسرائيل التقارير التي أفادت بأن تل أبيب حثت كييف على القبول بشروط موسكو في إطار جهود الوساطة الإسرائيلية لوقف الحرب في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليسارية، الجمعة أن مسؤولا أوكرانيا رفيعا اتّهم رئيس الوزراء نافتالي بينيت بالتصرّف "كأنه صندوق بريد يحمل المطالب الروسية".

وبحسب "هآرتس"، قال المسؤول الذي لم تُكشف هويته إن "بينيت حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر الهاتف على القبول بموقف روسيا والاستسلام".

لكن مسؤولا رفيعا في مكتب نافتالي بينيت أكد في بيان أرسله إلى وكالة "فرانس برس" يوم السبت أن "هذا التقرير لا يفتقر إلى الدقة فحسب، بل إنه كاذب بشكل واضح".

وأضاف: "لم ينصح رئيس الوزراء بينيت إطلاقا الرئيس زيلينسكي بقبول عرض (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، نظرا إلى أن أي اتفاق من هذا النوع لم يُطرح في الأساس على إسرائيل ليكون بإمكاننا القيام بذلك".



وشدد المسؤول الإسرائيلي على، أن "بينيت لم يقل لزيلنسكي إطلاقا كيف عليه أن يتصرّف ولا نية لديه للقيام بذلك".

ويواصل الجيش الروسي تقدمه على عدة محاور وضرب الأهداف العسكرية الأوكرانية في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، وسط تصعيد غربي مستمر لسياسة العقوبات ضد موسكو.

المصدر: أ ف ب