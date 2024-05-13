ذروة المنخفض غداً.. الموسم المطري مستمر حتى نهاية أيار الجاري

أشار المتنبئ الجوي حسان جردي إلى تأثير منخفض جوي سطحي على سوريا، يترافق مع تيارات غربية في الطبقات العليا من الجو.

ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير خلال اليومين القادمين، مع فاعلية متفاوتة، تكون أفضل في الشمال الغربي والمنطقة الساحلية.

وأوضح جردي أنه من المتوقع حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة تدريجيًا، حيث ستصبح أدنى من معدلاتها المعتادة، خاصة غدًا حيث من المتوقع أن تكون الحرارة أقل من المعدل بحوالي 4-6 درجات مئوية في مختلف المناطق.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا في معظم المناطق.

وأشار جردي إلى أن المنخفض الجوي سيترافق مع هطولات مطرية، على شكل زخات مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، وستكون غزيرة خاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار اليوم في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى ومرتفعات القلمون. في حين ستكون الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة والبادية نتيجة لنشاط الرياح.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة، مما قد يؤدي إلى تشكل الغبار في معظم المناطق الداخلية.

وفي نهاية تصريحه، أكد جردي عدم وجود احتمالات لهطولات مطرية في العاصمة دمشق، حيث من المتوقع أن تكون الهطولات في المناطق الجبلية ومرتفعات القلمون وبعض المناطق الوسطى.

وأكد أن هذا المنخفض ليس الأخير، مشيرًا إلى استمرار الموسم المطري حتى نهاية شهر مايو، ومن المتوقع حدوث هطولات مطرية في الأيام القادمة.

أثر