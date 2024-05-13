الاتصالات : السرقات في القطاع بريف دمشق تفوق الخيال والخسائر بمليارات الليرات

تحدث حسين عويتي، مدير اتصالات ريف دمشق، عن التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الاتصالات في المنطقة، مشيراً إلى مستوى السرقات والتعديات التي تجاوزت كل التوقعات، خصوصاً في ريف دمشق، حيث أدت هذه السرقات إلى خروج عدة مراكز عن الخدمة بالكامل، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة تصل إلى مليارات الليرات.

وأوضح عويتي أنه بفضل التعاون مع الشرطة والمجتمع المحلي، تم القبض على عدد كبير من اللصوص في عدة مناطق وتقديمهم للعدالة، وأكد أن جميعهم ليسوا من موظفي مراكز الاتصالات.

وأضاف عويتي أن عدم توفر الطاقة الكهربائية من شبكة الكهرباء العامة يشكل عبئاً إضافياً على قطاع الاتصالات، مشيراً إلى صعوبة تأمين الخدمات باستمرار عبر المولدات بسبب ارتفاع استهلاك المازوت وصعوبة توفيره.

وشدد على أن المحركات الموجودة في مراكز الاتصالات هي محركات طوارئ وليست مصممة للعمل بشكل دائم، مما يجعل الطاقة البديلة حلاً جزئياً فقط، وأن الاعتماد على الطاقة الشمسية يساعد في استمرارية الخدمات نهاراً ويتم استخدام البطاريات خلال الليل لكنها تستمر فقط لمدة 4 ساعات.

وأكد عويتي على وجود نقص كبير في الخبرات الفنية والكوادر العاملة في القطاع، مما أدى إلى تقديم طلبات استقالة جماعية وعدم وجود متقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، مشيراً إلى عدم وصول أي متقدم للمسابقة الأخيرة لمديرية اتصالات ريف دمشق.

الوطن