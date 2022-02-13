 تفاصيل عملية تخليص فواز القطيفان

نشرت وزارة الداخلية بياناً، كشفت من خلاله تفاصيل عملية تخليص الطفل محمد فواز القطيفان، ابن محافظة درعا.

حيث قال قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل مساء أمس السبت: “بالمتابعة المستمرة وبالتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي والإنتربول تم رصد الرقم الدولي الذي تواصل عبره الخاطفون مع ذوي الطفل، وتم تحديد الأشخاص المرتبطين بالرقم”.

وأَضاف: “منذ 4 أيام قمنا بمداهمة قرية الكتيبة قرب خربة غزالة بريف درعا وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص بينهم الشخص الأساسي الذي ارتبط رقمه برقم الخاطفين”.

ولفت إلى: “إن الخاطفين قطعوا تواصلهم لمدة يوم كامل بعد إلقاء القبض على هذا الشخص تحسباً منهم لأي اعترافات منه، وبما أننا لم نصرح بما اعترف به عاودوا الاتصال بعائلة الطفل مرة ثانية وتم الاتفاق على موعد لإطلاق سـراحه وتسليم الفدية يوم الأربعاء إلا أنهم لم يلتزموا”.

وتابع: “تواصل الخاطفـون مع عم الطفل يوم الجمعة وأعطوه موعداً جديداً على أوتوستراد درعا دمشق باتجاه بلدة نصيب الساعة 5 مساءً، وطلبوا أن يتوجه والد الطفل وليس عمه وأن يرسل لهم صورة السيارة التي سيستقلها، وقمنا نحن بدورنا بتعميم صورة السيارة على عناصرنا التي انتشرت بطريقة مخفية في المنطقة لكن الخاطـفين أخلّوا بالموعد مرة ثانية”.

وختم قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار كلامه موضحاً: “إن الخاطفيـن أعادوا الاتصال أمس السبت ظهراً وطلبوا أن يذهب الوالد إلى مدينة نوى وحددوا منطقة قرب صوامع الحبوب على الطريق باتجاه القنيطرة والتي تنتشر فيها مجـموعات مسلحة ومع وصول والد الطفل ووالدته إلى المنطقة والمبلغ المالي معهم قاموا بترك الطفل”، مشيراً إلى أن عناصر الشرطة لم يتدخلوا بهدف الحفاظ على حياة الطفل بعد تهـديد الخاطفين بقلته.

وأكد بيان الداخلية أن الشرطة ستتابع جهودها حتى إلقاء القبض على أفراد العصابة الخاطفة.

وكانت مصادر من عائلة قطيفان قد أكدت لـ “أثر” أن عملية تسليم الطفل المخطوف فواز تمت بعد دفع كامل مبلغ الفدية للجهة الخاطفة، مضيفة: “الطفل يتمتع بصحة جيدة وتم نقله إلى منزل العائلة، ومن خلال اتصال هاتفي من صيدلية حسام الجهامي في مدينة نوى أبلغ عم الطفل المختطف فواز، أن الطفل تُرك أمام باب الصيدلية، وهو موجود لديهم دون معرفة هوية الأشخاص الذين تركوه، ليتجه والده وعمه إلى الصيدلية على الفور بحضور العميد ضرار الدندنل وقوة من قيادة شرطة المحافظة”