لبنان.. القاضية غادة عون تدعي على رياض سلامة

ادعت القاضية اللبنانية، غادة عون، على حاكم المصرف المركزي في لبنان، رياض سلامة، بجرمي الإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وقالت قناة الـ"LBCI" اللبنانية، إن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، ادعت على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بجرمي الإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال، وعلى رجا سلامة، والأوكرانية كوزاكوفا، وعدد من الشركات، بالتدخل بهذا الجرم، وإحالتهم على قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور".

وكانت القاضية غادة عون أكدت في وقت سابق، أنها ستواصل ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي تغيب مرارا عن حضور جلسة استماع كشاهد، على الرغم من استدعائه.

المصدر: RT+LBC