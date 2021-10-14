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تعديل تسعيرة نقل الركاب من العاصمة إلى المحافظات

يشكو المسافرون من دمشق إلى باقي المحافظات قيام شركات النقل بتقاضي تسعيرة “على مزاجهم” كما وصفها المواطنون حيث وصلت أجرة الراكب المسافر من دمشق إلى اللاذقية إلى 12 ألف ليرة.

تعقيباً على ذلك، قال مصدر في محافظة دمشق قال إنه صدر قبل أيام قرار بتحديد تعرفة نقل الأشخاص بوسائط النقل العامة العاملة على المازوت بالكيلومترية بين دمشق وباقي المحافظات والمرخصة على قانون الاستثمار، وذلك بناء على كتاب من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبحسب المصدر يوجد تعرفتين واحدة لباصات البولمان رجال الأعمال والذي يتسع مابين 30 إلى 37 راكب، وتعرفة ثانية لباصات البولمان 45 راكب.

حيث أصبحت التعرفة على الشكل التالي: لنقل الراكب على متن بولمان رجال الأعمال من دمشق إلى حلب 8875 لرجال الأعمال،واللاذقية 8700، ادلب 8375، طرطوس 6450، حماة 5225، حمص 3050.


دير الزور عن طريق تدمر 13950، والحسكة عن طريق تدمر 19400، أما درعا 2525، السويداء 3100، الرقة عن طريق السلمية 11550، صافيتا 6000، مصياف 5250، بانياس 7400، دريكيش 6375، تدمر 5500، القامشلي 20400، برشين 5425.

أما عين الوادي 5650، مشتى الحلو 5675، جبلة 8050، القرداحة 8525، الرستن 4625، السلمية عن طريق حمص 5125، شين 5000، جسر الشغور 7750، المعرة واريحا وسراقب7500 ، السقيلبية 6475، منبج 11175، رأس البسيط 9525.

أما تعرفة النقل من دمشق على متن باص البولمان العادي أصبحت على الشكل التالي من دمشق إلى حلب 7800لرجال الأعمال،واللاذقية 7650، ادلب 7375، طرطوس 5675، حماة 4600، حمص 3575.

النقل إلى دير الزور عن طريق تدمر 12275، والحسكة عن طريق تدمر 17075، أما درعا 2225، السويداء 2725، الرقة عن طريق السلمية 10175، صافيتا 5275، مصياف 4625، بانياس 6500، دريكيش 5600، تدمر 4850، القامشلي 17950، برشين 4775.

أما عين الوادي ومشتى الحلو 5000، جبلة 7100، القرداحة 7500، الرستن 4075، السلمية عن طريق حمص 4500، شين 4400، جسر الشغور 6825، المعرة واريحا وسراقب 6600، السقيلبية 5700، منبج 9850، رأس البسيط 8400.