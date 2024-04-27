27-04-2024
وزارة التربية تفتح باب التسجيل لامتحانات الشهادة العامة بصفة دراسة حرة ليوم واحد فقط
فتحت وزارة التربية باب التسجيل للامتحانات العامة بصفة دراسة حرة لمدة يوم واحد وذلك يوم الاثنين الموافق 29 نيسان 2024 في دوائر الامتحانات بالمحافظات وفق تعليمات التسجيل المعتمدة لدورة 2024، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية انتهاء الدوام الرسمي.
وقالت وزارة التربية، إن القرار جاء حرصاً على مصلحة الطلاب والتلاميذ الذين لم تسمح لهم ظروفهم من التقدم بطلبات اكتتاب للامتحانات العامة بصفة دراسة حرة أثناء فترة التسجيل الأساسية،
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