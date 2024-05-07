مرسومان يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء القيادة المركزية الجدد

07-05-2024

مرسومان يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء القيادة المركزية الجدد

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسومين يعلنان انتهاء فترة التعيين لعدد من المسؤولين، وذلك استعدادًا لتولي القيادة المركزية الجديدة مهامها.

تضمنت المراسيم إنهاء تعيين فاضل نجار كمحافظ لمحافظة دير الزور، وصفوان سليمان أبو سعده كمحافظ لمحافظة ريف دمشق، ومحمود زنبوعة كمحافظ لمحافظة حماة.

إضافة إلى ذلك، تم إنهاء فترة تمديد تعيين الدكتور طه حمادي الخليفة كرئيس لجامعة الفرات، والذي كان من المقرر أن يستمر في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...