07-05-2024
مرسومان يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء القيادة المركزية الجدد
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مرسومين يعلنان انتهاء فترة التعيين لعدد من المسؤولين، وذلك استعدادًا لتولي القيادة المركزية الجديدة مهامها.
تضمنت المراسيم إنهاء تعيين فاضل نجار كمحافظ لمحافظة دير الزور، وصفوان سليمان أبو سعده كمحافظ لمحافظة ريف دمشق، ومحمود زنبوعة كمحافظ لمحافظة حماة.
إضافة إلى ذلك، تم إنهاء فترة تمديد تعيين الدكتور طه حمادي الخليفة كرئيس لجامعة الفرات، والذي كان من المقرر أن يستمر في هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات.
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