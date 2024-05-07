تفشي ظاهرة انتشار الأدوية المزورة بالصيدليات

أعرب أطباء سوريون عن قلقهم بشأن انتشار أدوية ومستحضرات طبية مزورة ومغشوشة في الصيدليات، مشيرين إلى أن هذه الأدوية قد تسبب صدمات تحسسية، وقد تكون قاتلة في بعض الأحيان.

وأوضح العديد من الأطباء أن الصيدليات تعرض أدوية يُعتقد أنها أصلية لكنها في الواقع مزورة، وغالبًا ما تدخل البلاد عن طريق التهريب، حيث يُغري السعر المنخفض الناس بشرائها.

لكن هذه الأدوية، قد تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المرضى.

وقال الأطباء إن استخدام الأدوية المزورة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك صدمات تحسسية قاتلة، ما قد يؤدي إلى وفاة المريض.

وذكروا أن هذه الظاهرة أصبحت أكثر شيوعًا في الصيدليات في مختلف المناطق، خاصة في محافظتي حلب وحماة، حيث يُلاحظ وجود أدوية مزورة على رفوف الصيدليات.

وأشار الأطباء إلى أن غياب الرقابة الفعالة على الصيدليات يسهم في انتشار هذه المنتجات المزيفة، وأن تجارة الأدوية المهربة والمغشوشة تنمو دون أي اعتبار لصحة المرضى.

وأكدوا أن الهدف الرئيسي لمن يقومون بهذا النوع من التزوير هو الربح السريع، بغض النظر عن الأضرار التي قد تلحق بصحة وسلامة المرضى.

من جهتها، أكدت رانيا شفة، مديرة الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة السورية، أن الأدوية المهربة تعتبر غير قانونية، وبالتالي تُصنف على أنها مزيفة لأنها مجهولة المصدر ولم تخضع للتحليل والفحص من قبل المختبرات المختصة التابعة للوزارة.

وأضافت شفة أن آلية تخزين هذه الأدوية المهربة غير معروفة، ما يزيد من المخاطر المتعلقة بفعالية وأمان استخدام هذه الأدوية.

وأوضحت شفة أن دوائر الرقابة الدوائية في مديريات الصحة تجري عمليات تفتيش عشوائية ودورية على الصيدليات للتأكد من عدم تداول الأدوية المهربة، وفي حال اكتشافها، يتم سحبها وإتلافها، بالإضافة إلى إبلاغ مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

الوطن