قرار بإنهاء الاحتياط لمن بلغت خدمته 6 سنوات

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران القادم.

ونص أمر القيادة على أنه “يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/6/2024 م، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/5/2024 م ضمناً”.

وتابعت القيادة “يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/6/2024 م، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/5/2024 م ضمناً”.

يذكر أن الرئيس الأسد أصدر في الخامس من كانون الأول الماضي أمراً إدارياً يُنهي استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1-2-2024 م لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31-1-2024 م ضمناً.

وبموجب الأمر الإداري يُنهى أيضاً الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1-2-2024 م لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31-1-2024 م ضمناً.