وين عبيت بنزين: سؤال يثير قلق السوريين!

يشتكي السورين من تأخر رسائل البنزين الواردة لهم، مما يعرقل احتياجاتهم من الوقود ويسبب متاعب في حياتهم اليومية، كما تظهر التعليقات على صفحة “وين عبيت بنزين”، المعروفة على تليغرام.

في دمشق، شهدت محطات البنزين طوابير من السيارات، ويعزو مصدر مطلع الأزمة إلى تأخر وصول رسائل البنزين وتداعياتها على الناس، مع تداول أسباب محتملة مثل تأخر وصول البواخر.

يُشار أيضًا إلى نشاط البنزين الحر في الأسواق كبديل للتخفيف من الأزمة.

ومن جهته، يقول عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات إن تقليل التوريدات أدى إلى تأخير رسائل البنزين لمدة تصل إلى 14 يومًا، بينما لا تزال مدة وصول الرسائل تقدر بـ 10 أيام، مع تخفيضات على المازوت والبنزين.

يُذكر أيضًا أن الأوضاع الاقتصادية في سورية، كارثية بسبب الحرب والعقوبات الغربية، حيث يواجه المواطنون ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار وتدهورًا في الواقع المعيشي، بينما يحاول المصرف المركزي المحافظة على سعر صرف الليرة السورية.



العربية