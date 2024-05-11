تأهيل حديقة تشرين لمعرض الزهور

كشف مدير الحدائق في محافظة دمشق سومر فرفور عن استمرار أعمال حملة مكافحة سوسة النخيل التي بدأت مكافحتها قبل مدة لافتاً إلى أن الأشجار التي كشف عليها وأجريت لها عمليات الرش بلغ عددها 15 ألف شجرة نخيل في كل قطاعات المدينة.

فيما تجاوز عدد الأشجار التي اقتُلعَت 300 شجرة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على الكشف على الأشجار الموجودة ضمن الوجائب السكنية والجوامع، منوهاً إلى استمرار عمليات التحري والرش والمكافحة لكافة الأشجار المصابة في العاصمة.

وفي سياق منفصل تحدث فرفور عن البدء بأعمال تأهيل حديقة تشرين تحضيراً لمعرض الزهور، إضافة إلى صيانة وتأهيل حدائق في المزة و أبو رمانة بالتعاون مع المجتمع المحلي والأهلي.

إضافة إلى صيانة أشجار ونباتات الزينة في المنصفات، لافتاً إلى أن شبكات الري في الحدائق تتعرض للسرقة بشكل كبير ويعاد تأهيلها بشكل دائم للحفاظ على الأشجار والنباتات من اليباس.



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