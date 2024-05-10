من هو إبراهيم الحديد الأمين العام المساعد الجديد لحزب البعث العربي الاشتراكي؟

أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي – القيادة القطرية، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، يوم الأربعاء، تعيين الدكتور إبراهيم الحديد في منصب الأمين العام المساعد للحزب.

من هو الأمين العام المساعد الجديد لحزب البعث؟

الدكتور إبراهيم محمد الحديد من مواليد حمص في عام 1956، حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة حلب في عام 1980، وتخصص في الجراحة البولية في مستشفى حلب الجامعي حيث أنهى دراسته في عام 1985.

وفي عام 1986، تم ابتعاثه إلى المملكة المتحدة حيث حصل على دبلوم في اختصاص الجراحة البولية من جامعة لندن في عام 1989.

ثم حصل على زمالة الكلية الملكية البريطانية (FRCS) في عام 1993.

وخلال مسيرته المهنية، تولى “الحديد” عدداً من المناصب الإدارية البارزة، بما في ذلك منصب المدير العام لمستشفى الكندي ومدير عام مستشفى حلب الجامعي.

كما شغل منصب عميد كلية الطب في جامعة حلب.

ومنذ عام 2018، كان الحديد أمين فرع حزب البعث في جامعة حلب وفقاً لتلفزيون الخبر.

يأتي تعيين الدكتور إبراهيم الحديد كأمين عام مساعد لحزب البعث بعد مسيرة طويلة في المجالات الأكاديمية والإدارية والطبية، ما يعكس خبرته الواسعة ومكانته في القطاع الطبي والحزبي.