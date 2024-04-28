شكاوى من احتكار بوابات الإنترنت في إحدى قرى حمص

اشتكى عدد من سكان بلدة الرقاما بريف حمص الشرقي عدم تركيب بوابات إنترنت للمسجلين عليها في مقسم البلدة على الرغم من توافرها في المركز.

وقال المشتكون : “أي أحد في القرية يريد تركيب بوابة يقولون له لا يوجد بوابة وعند الدخول لتطبيق الخدمة الذاتية للسورية للاتصالات للتأكد من توافر البوابات يظهر انه يوجد بوابات “.

وأوضح المشتكون أن مدير المركز الهاتفي أكد لهم أنه لا يوجد بوابات وإذا أرادوا التأكد عليهم مراجعة فرع المؤسسة، مشيرين إلى أنه تم الذهاب إلى مركز الهاتف في حمص وتبين توافر بوابات إنترنت وحين مراجعة مركز البلدة قالوا لم تصل البوابات.

وأشار المشتكون إلى أن البوابات متوفرة لدى أحد أصحاب محال الخليوي في البلدة وبسعر يتجاوز 250 ألف ليرة سورية متسائلين كيف هي موجودة لدى شركة خاصة ولا يوجد بوابات في مركز الهاتف.

وفي رده على الشكوى، قال مدير فرع الاتصالات بحمص المهندس كنعان جودا: “بالنسبة لمركز الرقاما تم تركيب 832 بوابة وهي قيد التحويل لتشغير بعض البوابات من عقد سابق وذلك بغية تأمين بوابات لبعض مراكز الريف”، موضحاً أنه تم الانتهاء من عمليات التحويل بتاريخ 24/4/2024 وسيصار إلى وضعها في الخدمة خلال الأسبوع القادم منوهاً إلى أن عدد البوابات المسجلة في مركز الرقاما حوالي 100 طلب.

ولفت مدير فرع الاتصالات بحمص المهندس كنعان جودا إلى أنه منذ بداية عام 2024 تم تركيب 14432 بوابة إنترنت موزعة على عدة مراكز في المحافظة منها (القوتلي- وادي الدهب – الزهراء- الحصن- الناصرة- حسياء – صدد- تلبيسة..)، موضحاً أن بعض المراكز تقوم بتوزيع البوابات بشكل مباشر، مبيناً أنه خلال الأسابيع القادمة سيتم تأمين بوابات لعدد من مراكز المدينة (القوتلي والمحطة والوعر) إضافة الى القريتين بريف حمص الشرقي.

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