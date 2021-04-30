بغداد تستضيف معرض “صنع في سوريا” خلال الصيف

كشف اتحادا “غرف الصناعة والتجارة السورية”، و”اتحاد المصدرين والمستوردين العرب” عن زمان ومكان إقامة معرض “صنع في سوريا” المقبل.



وذكر الاتحادين أن معرض “صنع في سوريا” سيُفتتح في 10 من تموز المقبل بالعاصمة العراقية بغداد، وفق ما جاء في صحيفة “الوطن” المحلية.



وأضافت الصحيفة أن المعرض سيقام في الفترة ما بين 10 و25 من شهر تموز، على أرض معرض “بغداد” الدولي، بهدف الترويج للمنتجات السورية في الأسواق العربية، ويركز المعرض على الترويج للمنتجات الغذائية السورية، بالإضافة إلى بعض الصناعات النسيجية والكيميائية والهندسية.



ويعود انطلاق المعرض إلى عام 2015 عندما بدأ ضمن حملة “عيشها غير” التي أطلقتها الحكومة، بهدف تخفيف معاناة المواطنين الذين يعانون الحرب منذ أربع سنوات

وافتتح المعرض دوراته في عدة محافظات غير دمشق، مثل طرطوس واللاذقية والسويداء ودرعا.



وأُلغيت المعارض الدولية في كل من الصين وتركيا بسبب جائحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، وتوجد رغبة كبيرة لدى العراقيين بشراء المنتجات السورية عوضاً عن مثيلاتها، ما يشكل فرصة “ذهبية” لتحريك الأسواق الراكدة وتوفير القطع الأجنبي وتحسين أسعار الصرف.



وناقش أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماعهم الدوري الشهر الحالي، إنشاء موقع تجارة إلكتروني يكون بمثابة منصة لتسويق منتجات الصناعيين في الدول كافة، وسبقها إعلان غرفة صناعة حلب في شهر آذار 2020 عن استعدادها لإطلاق أول موقع الكتروني متخصص في سوريا بعنوان “المعرض الافتراضي التصديري.. خان الحرير 2020 للأزياء والأقمشة والجلديات ومستلزمات الإنتاج”.



ويأتي التوجه للمعارض الافتراضية في وقت يؤكد فيه الصناعيين أن القطاع الصناعي في سوريا يواجه العديد من المشاكل التي أثرت على عملية تصدير منتجاته، أهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار حوامل الطاقة، وصعوبة تأمين المواد الأولية المستوردة، وإغلاق المعابر الحدودية مع الدول المجاورة، وانتشار البضائع المهربة.