لبنان يحظر تصدير السلع الغذائية

14-03-2022

لبنان يحظر تصدير السلع الغذائية

قرر لبنان رسمياً منع تصدير لائحة طويلة من السلع الغذائية المصنعة في لبنان، وذلك في إطار محاولات من جانب السلطات اللبنانية لاحتواء تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي للبنانيين، في أكثر أوضاعهم المعيشية تردياً.

وكانت الحكومة اللبنانية قد قررت في الرابع من آذار الحالي، التحرك لضمان الأمن الغذائي ومواجهة غلاء الأسعار ومنع الاحتكار، وشكلت لجنة من وزراء الصناعة والزراعة والمالية والدفاع والثقافة، للتعامل مع التحديات الغذائية التي فرضتها الحرب، من بينها المخاوف من نقص الإمدادات من القمح.

ونقلت الوكالة الوطنية عن وزير الاقتصاد أمين سلام قوله "لدينا مخزون لشهرين من القمح، وقد نزيد شهراً"، مضيفاً "بلغتني تطمينات من الهند والأرجنتين وأمريكا، بأنه لدينا كميات هائلة من القمح لمساعدة لبنان، وسيكون هناك جزء منها كهبات".

واستورد لبنان خلال العام 2020 من أوكرانيا أكثر من 630 ألف طن من القمح، ما يمثل 80 بالمائة من حاجاته الاستهلاكية.

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