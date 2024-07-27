مزاد علني في دمشق لبيع السيارات: يضم سيارات تعـمل على الكهرباء منها تسلا

أعلن مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، مالك حمود، عن إقامة مزاد علني لبيع السيارات في دمشق نهاية الشهر الجاري، من 28 إلى 30 تموز.

وأوضح حمود أن المزاد سيُعقد في صالة الجلاء، ويشمل سيارات تعمل على البنزين إضافة إلى عدد محدود جداً من السيارات الكهربائية، مما يتيح للمشترين مجموعة متنوعة من الخيارات.

وأشار إلى أن مصدر هذه السيارات هو “إما مصادرات أو متروكات”، مؤكداً أن بيعها يتم بموجب موافقات أصولية.

وعن الأسعار، قال حمود : “يخضع سعر السيارة بالمزاد لعدة نقاط تتحكم به منها (عملية العرض والطلب، ونوع السيارة وطرازها، والحالة الفنية للسيارة، ومدى رغبة المزاود باقتنائها، وغيرها.

وختم مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مالك حمود كلامه مؤكداً أنه يحق لكافة الناس المشاركة بالمزاد وفق أحكام دفتر الشروط الخاص بالمزاودة وتبعا لذلك فهو غير محصور بأشخاص محددين.

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