تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ22
يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ22، وسط تكثيف الغرب مساعيه "لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا" واستمراره في إمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.
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