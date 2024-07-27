حبة الشوكولا بـ10 آلاف والكيلو يصل إلى مليون ليرة سورية!

يواجه الشعب السوري صدمات متكررة في ظل ارتفاع الأسعار، حيث أصبحت الشوكولا من السلع الفاخرة التي لا تُشترى إلا في المناسبات الخاصة. ومع إعلان نتائج الشهادات الثانوية والإعدادية، كانت الصدمة كبيرة بخصوص أسعار الشوكولا في سوريا.

في سوق البزورية الشعبي بدمشق، تعرض المحال التجارية أسعار كيلو الشوكولا العادي المحشو بالفستق الحلبي بـ350 ألف ليرة. أما الأنواع الجيدة فتصل إلى 500 ألف ليرة، بينما يتجاوز سعر النوع التصديري الكيلو الواحد مليون ليرة. وكيلو الشوكولا يحتوي عادة على ما بين 30 و40 حبة، حسب النوع.

أسعار السكاكر والشوكولا في سوق البزورية بدمشق

و يتراوح سعر كيلو السكاكر بين 170 و200 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر حبة الملبس ألف ليرة، وقطعة الراحة 5000 ليرة. كما يصل متوسط أسعار الشوكولا المرة والحلوة إلى نصف مليون ليرة سورية. أما بالنسبة للشوكولا المحشية بالبندق والجوز والفواكه، فإن أسعارها مرتفعة للغاية.

الشوكولا الأكثر طلباً في سوق البزورية الشعبي هي من نوع أولمبيا وتويكس، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد بين 300 و400 ألف ليرة.

أسباب ارتفاع أسعار الشوكولا في سوريا

يرى التاجر عثمان في تصريح خاص لموقع «بزنس2 بزنس» أن السبب الأساسي لارتفاع أسعار الشوكولا يعود إلى غلاء المواد الأولية، مثل زبدة الكاكاو الطبيعية ذات الثمن الباهظ أو الزبدة البديلة التي تُعد أقل سعراً ولكنها لا تزال مرتفعة.

هذا التفاوت في أسعار المواد الأولية يميز بين الشوكولا المرتفعة الثمن والمنخفضة.

إضافة إلى ذلك، تراجع المبيعات بشكل ملحوظ. ورغم ازدحام السوق من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، تحول الشراء من الكيلو إلى الحبة، وأصبح معظم أصحاب المتاجر يبيعون بالأوقية، مما يزيد من سعر الكيلو بشكل عام.

رأى التاجر عثمان أن سعر كيلو الشوكولا، الذي يبلغ نصف مليون ليرة، يعتبر منطقيًا نظرًا لارتفاع تكلفة تصنيعها بسبب زيادة أسعار المواد والتغليف وأجور العمال.

ومع ذلك، تكمن المشكلة في انخفاض دخل المواطن السوري، الذي يواجه صعوبة في التكيف مع الفروقات السعرية نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.