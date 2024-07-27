أكبر 10 دول منتجة ومُصدّرة و مستوردة للتين في العالم

التين فاكهة صيفية لذيذة تحمل فوائد عديدة، ويزداد الإقبال على تناولها في مختلف دول العالم.. في هذا التقرير نتعرف على أكبر منتجي ومصدري ومستوردي هذه الفاكهة.

سوق التين الطازج عالميا

يوضح تقرير صادر عن مؤسسة "فيوتشر ماركت إنسايت" عن سوق التين الطازج في العالم أن الأشخاص الذين يطلبون أطعمة صحية تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم يزيدون من الطلب على التين الطازج.

وتعد دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، الدول الأكثر إنتاجا للتين الطازج في العالم بسبب العوامل المناخية الملائمة.

وبلغ حجم سوق التين الطازج عالميا 1.3 مليار دولار أميركي عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "غلوبال ماركت إنسايت". وارتفع حجم السوق إلى نحو 1.45 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمته 2.38 مليار دولار أميركي بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5% خلال هذه الفترة وفق ما ذكرت منصة "فيوتشر ماركت إنسايت".

أكبر 10 دول منتجة للتين في العالم

تشير البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) إلى أن تركيا تعد أكبر منتج للتين في العالم حيث أنتجت 350 ألف طن من التين عام 2022.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للتين في العالم عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "دايفيرستي تايمز" بناء على إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة العالمية.

1- تركيا: 350 ألف طن

2- مصر: 187.9 ألف طن

3- الجزائر: 112.3 ألف طن

4- المغرب: 109.6 آلاف طن

5- إيران: 67.8 ألف طن

6- إسبانيا: 43.5 ألف طن

7- سوريا: 39.6 ألف طن

8- أوزبكستان: 29.8 ألف طن

9- أفغانستان: 29.4 ألف طن

10- السعودية: 28 ألف طن

أكبر 10 دول مُصدّرة للتين في العالم

وفيما يلي قائمة لأكبر 10 دول مصدرة للتين في العالم عام 2022 مقوّمة بالدولار الأميركي وفق ما ذكرت منصة "أو آي سي وورلد".

1- تركيا: 320 مليون دولار (50.8% من إجمالي التين المصدر في العالم)

2- أفغانستان: 70.6 مليون دولار (11.2%)

3- النمسا: 28.8 مليون دولار (4.58%)

4- إسبانيا: 21.7 مليون دولار (3.44%)

5- ألمانيا: 21.2 مليون دولار (3.37%)

6- إيران: 20.5 مليون دولار (3.26%)

7- اليونان: 17.6 مليون دولار (2.79%)

8- هولندا: 15.9 مليون دولار (2.53%)

9- الولايات المتحدة: 10.1 ملايين دولار (1.6%)

10- المكسيك: 9.32 ملايين دولار (1.48%)

أكبر 10 دول مستوردة للتين في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للتين في العالم عام 2022 مقوّمة بالدولار الأميركي وفق ما ذكر المصدر السابق.

1- ألمانيا: 89 مليون دولار (14.1% من التين المستورد بالعالم )

2- الهند: 65.3 مليون دولار (10.4%)

3- فرنسا: 53.4 مليون دولار (8.48%)

4- الولايات المتحدة: 48.7 مليون دولار (7.73%)

5- كندا: 26 مليون دولار (4.12%)

6- الصين: 24.2 مليون دولار (3.85%)

7- هولندا: 23.6 مليون دولار (3.75%)

8- المملكة المتحدة: 22.7 مليون دولار (2.61%)

9- إيطاليا: 22.7 مليون دولار (2.61%)

10- سويسرا: 18.8 مليون دولار (2.99%)