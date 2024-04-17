أسعار البطاطا لم تنخفض رغم الاستيراد

استمرت أسعار البطاطا بالارتفاع الملحوظ خاصة خلال العيد، على الرغم من الإعلان عن فتح باب الاستيراد من مصر لكمية ٣٠ ألف طن ووصول دفعات، إلا أن ذلك لم يؤثر على سوق البطاطا لجهة التحول نحو الانخفاض.

وحول أسباب ذلك أوضح عضو لجنة سوق الهال بدمشق محمد العقاد أن أسعار البطاطا لن تنخفض حتى تبدأ مواسم إنتاج البطاطا المحلية، وهي تحتاج إلى مدة من ٢٥ إلى ٣٠ يوما تقريباً، وعندما يتم جني موسم البطاطا ستنخفض أسعار البطاطا، منوهاً بأن الكميات المستوردة من مصر مرتفعة السعر من منشئها نتيجة ارتفاع تكاليفها والتي تصل إلى نحو ثمانية آلاف ليرة

الثورة